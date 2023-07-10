Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 09:33
Tahmini süre
Arkadaşlar lojman başvuru süresi 17 temmuzda bitiyor. Lojman çikip çikmadiği kaç güne belli olur tahmini?

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