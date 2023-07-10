20 haziranda eş durumu tayini verdim hala belli olmadı ne kadar sürer daha sizce Ankara'ya ulaşamıyorum hiç bir şekilde eşim Askeri personel

20 haziranda eş durumu tayini verdim hala belli olmadı ne kadar sürer daha sizce Ankara'ya ulaşamıyorum hiç bir şekilde eşim Askeri personel