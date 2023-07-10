Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Temmuz 2023 09:52
Eş durumu tayini
20 haziranda eş durumu tayini verdim hala belli olmadı ne kadar sürer daha sizce Ankara'ya ulaşamıyorum hiç bir şekilde eşim Askeri personel

Ycn123
Aday Memur
10 Temmuz 2023 10:00

Bizim bı arkadaşınki tam bir ay sürmüştü bir ay sürebilir yani

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