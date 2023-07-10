Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Temmuz 2023 09:59
Zamlar yetişmedi

Zamlar yetişmedi. Zamlar ek bodro ile ileri tarihte ödenecek. İnternette haberi bulabilirsiniz

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Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiişçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınSeyyanen zam oransal olarak artacaktır.%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokMemur Emeklisine De SEYYANEN Zam.YÖK Başkanı Açıkladı! "Akademik Zam"

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