Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Temmuz 2023 10:16
Anasayfa haberindeki seyyanen detayı
Anasayfadaki yeni haberde zammın 1 temmuz yürürlüğe gireceği bu yüzden 15 günlük fark yatacağı yazıyor. Özellikle seyyanen falan ayirmamis, hepsini kastetmiş. Sözlesmeli falan diye de ayirmamis.

akbatun
Aday Memur
10 Temmuz 2023 10:49
Editörün gözünden mi kaçtı yoksa komisyonda bu madde değiştirildi mi acaba
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