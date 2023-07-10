Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 10:25
Adalet Bakanlığı promosyon sözleşmesi güncellenmelidir

https://www.memurlar.net/haber/1070483/adalet-bakanligi-promosyon-sozlesmesi-guncellenmelidir.html


Alpayderler
Aday Memur
10 Temmuz 2023 11:40
O zaman bizim aldığımız promosyonada güncelleme gelmesi lazım
Toplam 1 mesaj

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