Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Temmuz 2023 10:39
cte Nas Aile tayini calışma süre şartı uyarısı

mrb arkadaslar 8 yıllık memurum yenı kadroya gectık aıle tayınınde yıl sartını doldurmadınız dıyor karsılasan varmı sorunla yoksa sadece benmıyım

Çok Yazılan Konular

İstifa için dilekçe İlave 1 derece hakkındaİkm silah indirimAdalet Çalışanları Birlik Olma VaktiMaaş farkı'na 8000 tl dahil değilMühendislik mezunu ikm ilave 1 derece talebine redYeşil PasaportCezaevi emekli müdürleriSeyyanen zam 15ine yetişir mi?Eş durumu tayini hk. bilgisi olan?

Sözlük

ayakkabı 1 hava durumu 1 tamirat 1 ibibik 1 sude 2 Ayranla dürümün aynı anda bitmesi 1 rip 1 Sosyal medya hesabının çalınması 2 düşmüş melek 1 yavşan 1

Son Haberler

'Müsterih olun, yağışlar normale dönene kadar teyakkuz halinde olacağız'Düzce'de sular altında kalan sanayi sitesinin esnafı, araç ve malzemeleri tahliye ediyorDünya nüfusu 8 milyarı geçti: Türkiye'nin nüfus sıralamasındaki yeriYemekten sonra fenalaşıp ölmüştü: 454 gündür sebebi aranıyorGram altın haftaya yükselişle başladı

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok