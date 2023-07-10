Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Temmuz 2023 10:51
Maaş promosyonları

Sadece Belli Kurum ve Bakanlıklar Değil Komple Bütün Kamu Kuruluşlarının Banka Promosyonlarının Güncellenmesi Gerekmektedir.


ALINTERİ-25
Aday Memur
10 Temmuz 2023 10:55

kesinlikle güncellenmeli


office chief
Memur
10 Temmuz 2023 10:56

Kesinlikle hatta promosyonlar 3 5 yıllık değil 1 yıllık olarak güncellenmelidir.


fakir.adam
Şube Müdürü
10 Temmuz 2023 11:36

artık uçuk promosyonların verileceğini sanmıyorum. bitti o iş.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiişçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınMaaş zammı komisyondan geçti.Seyyanen zam oransal olarak artacaktır.+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yok%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?Memur Emeklisine De SEYYANEN Zam.Memurlar.net Kamu Mühendisleri haberini bekliyoruz

Sözlük

yama 1 rip 1 onu da dinlemem lazım 1 heterodoks 1 çam reçinesi 1 düşmüş melek 1 ibibik 1 ben bilmem eşim bilir 2 ayakkabı 1 Sosyal medya hesabının çalınması 2

Son Haberler

'Müsterih olun, yağışlar normale dönene kadar teyakkuz halinde olacağız'Düzce'de sular altında kalan sanayi sitesinin esnafı, araç ve malzemeleri tahliye ediyorDünya nüfusu 8 milyarı geçti: Türkiye'nin nüfus sıralamasındaki yeriYemekten sonra fenalaşıp ölmüştü: 454 gündür sebebi aranıyorGram altın haftaya yükselişle başladı

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok