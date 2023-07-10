Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 11:02
Simdı bu 8000 bin ayın 15 ine yetısmıyor degil
Bu sımdı yetısmeyecek anladığım kadarıyla coktan maasları yaptılar heralde mutemetler

ordinaryus57
Aday Memur
10 Temmuz 2023 11:04

Yetismeyecek


eb8885
Aday Memur
10 Temmuz 2023 11:13
sistem kapandi ek bordrolar gelecek.
Toplam 2 mesaj

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