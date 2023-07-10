Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 11:14
Seyyanen zam
8077 TL seyyanen yatacak olan zam maaş farkları ile birlikte yatacak kaynak resmi yazı

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıBeraat @ Takipszilik alanlarPolnet 4 kullanımı hakkındaEyt den emekli Polis Maaşı Ne KadarEmekli dilekçesi geri çekmeDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerMaaş ne kadar olduBaşka Sektördeki Memurlarla Muhatap Olmamak GerekHatay Terör Paramızı Alamıyoruz.!Zam oranı%25

Sözlük

sözlü şiddete maruz kalmak 1 yeni bir başlangıç yapmak durumu 1 Loraks 1 rip 1 ibibik 1 yavşan 1 ölüm kadına yakışır 3 yama 1 asosyal insanlar 1 sude 2

Son Haberler

'Müsterih olun, yağışlar normale dönene kadar teyakkuz halinde olacağız'Düzce'de sular altında kalan sanayi sitesinin esnafı, araç ve malzemeleri tahliye ediyorDünya nüfusu 8 milyarı geçti: Türkiye'nin nüfus sıralamasındaki yeriYemekten sonra fenalaşıp ölmüştü: 454 gündür sebebi aranıyorGram altın haftaya yükselişle başladı

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok