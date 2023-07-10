Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Temmuz 2023 11:17
Kadrolu Hizmetli/Güvenlik Yerine Neden "İşçi" Olarak Alınıyor?

Biri bana izah etsin temizlik görevlisi ve hizmetli alımı neden 657'ye tabi yapılmıyor sağlık bakanlığı vs kurumlarda? Piyasada temini güç olsa neyse de, temizlik ve güvenlik kadrosu açıyorsun zaten binlerce insan başvuruyor. Ne diye daha maliyetli yöntem olan işçi kategorisinde alınıyor? Nedir amaç?

Örneğin bizim kurumda temizlik (hizmetli) ve güvenlik alımı 657ye tabi yapılıyor, haliyle işçi kadrosuna kıyasla aynı işi yapan adama daha az ücret ödeniyor.. Ve başvuru da da binlerce insan başvuruyor.

Madem devlet bütçeyi düşünüyor neden 657 ye tabi alıp daha az maaş ödemeyi tercih etmez?


samet.by
Şube Müdürü
10 Temmuz 2023 11:34

neden olabilir sence. eş-dost-akrabayı kayırmak için bundan başka bir yöntem mi var?

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