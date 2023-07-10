Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Temmuz 2023 11:24
Temmuz maaş rapor ekranı açıldı

Beklenildiği gibi seyyanen kısmı yok. Ek bordro olarak maaş farklarıyla birlikte temmuz sonunda ödenir artık.

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