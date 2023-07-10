Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


10 Temmuz 2023 11:38
Farklı Kurumladan Gelen İŞÇİ Kadrosundakiler MEB'de Masabaşı Memurluk Yapması

Farklı kurumlardan gelen İşçi kadrosundakilerin Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okullarda masabaşı memurluk görevini yapmalarını doğru bulmuyorum. Kendilerini memur/Şef'lerden üstün görmelerini bırakın kendilerine kazanılmış hakmış gibi görmeleri yönetmeliğer aykırıdır.

Bu durum; İl içi/İl dışı yer değiştirmelerinde çok engel durum teşkil etmektedir. Herkes kazanılmış haklarına göre görev verilmelidir.

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