Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


10 Temmuz 2023 12:06
Bu ekonomide Altin almak paramizin degerini korur mu

???


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10 Temmuz 2023 12:36

Altın da güzel bir yatırım aracı bence en azından güvenli zarar etme ihtimaliniz çok zor ama dolar ya da euroya yatırım yapmak daha karlı şu dönemde sanırım

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