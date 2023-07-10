Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Temmuz 2023 12:07
1. Dereceye 3600 ek gösterge ne zaman verilecek

bilgisi olan varmı ?


asillord
Genel Müdür
10 Temmuz 2023 12:13

Yalan olur merak etme.


mmr-26
Aday Memur
10 Temmuz 2023 12:17

soğuk su iç.


Arizonalı
Aday Memur
10 Temmuz 2023 12:33
Üstüne soğuk su iç kardeşim, o iş hayal
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