Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Temmuz 2023 12:34
Tecil
2024 Nisan ayında çalıştığım iş yerinde 1 senem dolacak. 2024 Ekim ayında da askerlik tecilim bitiyor. İş yerinde bir senem dolunca yani 2024 Nisan ayında tecili ben bozdursam kıdem tazminatı alabilir miyim? Yoksa tecil süresinin bitmesini mi bekleyeceğim?

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