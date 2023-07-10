Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 12:52
Reis emekliyi sildi.

Çalışan ile emekli olan arasında çok büyük fark oldu.hükmet emekli ölsün dedi, vatan millet dedik, hdppkk,CHP, amerika avrupa,feto dedik ama bir çırpıda emekliler olarak silindik,3600ü çoğumuz alamadık,bu iş öğretmenlere,imamlara yaradı.bu devletin en çok imama ihtiyacı var.seçim için bütçeyi deldiler,bu da en çok emeklilere girdi.

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