Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 13:30
İstanbul Terör Tazminatı 7bin Olacak!

Ama rüyanda :)))


Nick2791
Aday Memur
10 Temmuz 2023 13:48
Gereksiz herif

Mustfa4444
Aday Memur
10 Temmuz 2023 14:36
Recep İvedik karete sahnesi geldi aklıma. Hoşlanıyor demek ki
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıBeraat @ Takipszilik alanlarPolnet 4 kullanımı hakkındaEmekli dilekçesi geri çekmeEyt den emekli Polis Maaşı Ne KadarDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerHatay Terör Paramızı Alamıyoruz.!Maaş ne kadar olduBaşka Sektördeki Memurlarla Muhatap Olmamak Gerek2023 Genel atama sonucu-Duyum tahmin

Sözlük

ibibik 1 heterodoks 1 üst komşunun saat 11'de elektrik süpürgesini çalıştırması 1 karanlık 1 pirpirim 1 rip 1 Ayranla dürümün aynı anda bitmesi 1 Evde kalmış kızların güzel olması 2 yeni bir başlangıç yapmak durumu 1 kereviz 1

Son Haberler

İzmir'in iki ilçesinde aynı anda orman yangınıASO Başkanı: Camiden anons yaptırarak eleman arıyoruz ama gelen yokStoltenberg: Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorumUçuruma yuvarlanan kamyonda yangın: 4 ölü, 2 yaralıŞehit Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş, son yolculuğuna uğurlandı

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok