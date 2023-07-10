Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Temmuz 2023 13:39
600 vekil çok değil mi? ya emekli vekillerin sayısı!

Memur emeklisine yapılacak zammı hazineye yük görenler, bütçeyi bozacak diyenler milletvekillerine yapılan ödeme ve harcamaları, milletvekili emeklilerini neden görmezler? onları görseler daha iyi ederler. öyle çok emekli vekil var ki, ve mevcut vekil sayısı da çok. vekil sayısı yarı yarıya azaltılmalıdır. vekillikten emeklilik kaldırılmalıdır. emekli vekiller normalde ne iş yapıyorlarsa ona göre emekli aylığı almalıdır. bakın o zaman bütçe nasıl rahatlar, ekonomi, hazine nasıl rahatlar. STKlar, sendikalar bu gerçeği dile getirmeli, buna dikkat çekmelidirler. bu teklif değerlendirilmelidir.

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