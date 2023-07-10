Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


10 Temmuz 2023 13:54
Göç İdaresi avukatlarının maaş ve diğer özlük hakları hakkında bilgi

Göç İdaresi avukatlarının maaş ve diğer hakları hakkında bilgisi olanlar:

-Maaşların ne kadar olduğu

-Vekalet ücretleri

-İş yoğunluğu

-Ne tür davalara bakıldığı

gibi hususlarda bilgilendirme yapabilirler mi?

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