Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Temmuz 2023 14:42
Maaş
İl dışına il emrine atandım. 2 Temmuz ayrılış yaptım 6 Temmuz hastanem belli oldu 17 Temmuz kurumda başlayış yapcam. 15 inde maaş alacak mıyım ?

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