Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


10 Temmuz 2023 14:47
Atama konuşun da. Bilgi
Arkadaşlar merhaba size şöyle bi sorum olacak kardeşim Erzurum'un bi ilçesin de imam ve 4. Yılı doldu sınava girdi fakat bir puanla barajı alamadım şimdi memlekete gelmek istiyor nasıl yol izlemeliyiz

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