Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


10 Temmuz 2023 14:48
Yhs den gih e geçiş yapan biri var mı?
1 yıllık cezaya uğramadan, üst ünvana geçerek geçiş yapan var mı?

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