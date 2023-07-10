Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 14:53
Deprem bölgesi mazeret atamalarinda son durum

Dilekçesi olumlu sonuclanan var mi.

Hala degerlendirilmektedir yaziyor. Olumsuz olanlarin ortak noktasi neydi mesela.


Teberhan31
Aday Memur
10 Temmuz 2023 15:14

Hala mazeret atama dönemi değerlendirilecek yaziyor 21 ilişki kesmeson nasıl olacak

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