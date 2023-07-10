Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 15:16
eş durumu tayin

eşimin meb e atanması sebebiyle bir ay önce şark iline verdiğim dilekçe hala sonuçlanmadı, sistemde bile gözükmüyor ne zaman sonuçlanır acaba benim durumumda olanlar varsa bilgi verirse sevinirim

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