Kurum geçiş süre

Belki yüzlerce konu açıldı hepsini okudum ama bu yola çıkıyorum ve fiili hizmet sürem 5 yıl 7 ay gözüküyor pbs de polis okulu süresi olan 4 ay bu süreye dahil edilirim yoksa mecburen 5 ay bekleyecekmiyiz birde ben şu an şark ilindeyim.egm nin bunla ilgili yönetmeliği varmı acaba dmk da baktım sadece şark filan yazmıyor.

Belki yüzlerce konu açıldı hepsini okudum ama bu yola çıkıyorum ve fiili hizmet sürem 5 yıl 7 ay gözüküyor pbs de polis okulu süresi olan 4 ay bu süreye dahil edilirim yoksa mecburen 5 ay bekleyecekmiyiz birde ben şu an şark ilindeyim.egm nin bunla ilgili yönetmeliği varmı acaba dmk da baktım sadece şark filan yazmıyor.