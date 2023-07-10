Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Temmuz 2023 15:34
Görevde yükselme sınavına girenler buraya !

Merhaba arkadaşlar.

Şahsen bu girdiğim 3'üncü görevde yükselme sınavıydı. İlk ikisini soracak olursanız, barajı fazlası ile geçmiş ancak istediğim bölgeler tercihlerde gelmeyince diğer bölgeleri tercih etmeyerek bir dahaki sefere niyetiyle yoluma devam etmiştim.

Son sınava epey çalıştım. Deneme testlerim 95 - 99 arası geliyordu. Ancak bu sefer öyle olmadı. Sınav sorularını fazla teknik ve zorlayıcı buldum. Yetersiz sınav süresini söylemiyorum bile. Muhtemelen 57-59 bandında kalacağım.

Sizlerin de sınav hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum.

Teşekkürler

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