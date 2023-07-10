Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Temmuz 2023 15:39
Unvan Değişikliği Sınavı

Görevde yükselme sınavının çok zor olduğu söyleniyor. Umarım sınava giren arkadaşlar emeğinin karşılığını alır. MEB unvan değişikliği sınavı ne zaman olabilir? Tahmini olan ya da bir yerlerden duyum alan var mı?

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