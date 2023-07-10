Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 15:55
Kom şube

Arkadaşlar Kom şube hakkında bilgi verebilecek olan var mı? Çalışma şartları , artıları eksileri nelerdir


Kosovali7171
Şef
10 Temmuz 2023 16:01
Oralar paranın iki yüzü gibidir tutturursan uzun yıllar çalışırsın ama bir gün çıkışını verirlerse damgalı şekilde gezersin birde adlı kısım adlı olarak evrak kürek olay işlerini sevmen lazım o biraz ayrıntı :)
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