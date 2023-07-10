Adalet Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı'na kurumlar arası geçiş

Arkadaşlar merhaba. Adalet Bakanlığı'nda Zabıt Katibi olarak görev yapıyorum. Sağlık bakanlığına bağlı bir devlet hastanesine öğrenim durumum sebebi ile bilgisayar teknisyeni olarak geçiş yapmak istiyorum. İkametimin bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurdum, onlarda dilekçemi bakanlığa gönderdiler.

Ancak bakanlık ''Kurumlar arası atamalar kadro durumunun ve standardın uygun olması halinde kura ile yapılır'' diyerek web sitesinde yayımlanan kura ilanlarını takip ederek kuraya başvurmam gerektiğini belirtmişler.

Sağlık Bakanlığı web sitesine baktığımda kura ilanları en son 2016 yılında yayımlanmış ve o tarihten beri hiç kurumlar arası geçiş için kura açmamış. Bu durumda bireysel olarak başvuru yapamıyormuyuz hangi yolu izlemem konusunda yardımınıza ihtiyacım var cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.