Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


10 Temmuz 2023 16:02
2023 Yılı İşçi Memur Maaş zam oranlarının Karşılaştırılması

Düşük maaş olan taşaron işçilerin taban maaşının 15 bine yükseltilmesinden dolayı oransal olarak yüksek maaş zammı aldılar. Bundan ise en karlı sendiklar çıktı, zira 360 bin üyesinden ortalama aylık 350 TL aidat ücreti alırkan artık 725 tl alıyorlar. Sendikaların toplu sözleşme görüşmelerinde taban ücreti 15 bine çıkarmak için ısrarlarının, oransal zamın ise artırmak için pazarlık yapmamalarının ana sebebi budur. Çünkü işveren sendikası %45 zammı anlaşma öncesi teklif etmişti zaten.

Ancak ücretleri bürüt 15 bin üstü alan kadrolu eski işçiler oransal olarak düşük zam almış oldular.

Memur ve İşçinin 2023 Yılı için aldıkları zam oranları

OCAK Memur zammı Ocak İşçi Zammı

Refah Payı 13,5 0

Toplu Sözleşme 8 45

Enflasyon Farkı 8,5 15

TEMMUZ

Toplu Sözleşme* 50* 15

Enflasyon Farkı 17.5 0

TOPLAM % 97,5 % 75

* Memura yapılan 8077 TL seyyanen zam ortalama %50 ye karşılık geldiği düşünüldüğünde

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