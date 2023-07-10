Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Temmuz 2023 16:24
Vekalet ilisik kesme

Merhabalar ben agustosta es durumu yapip vekalet ile ilisik kestirmeyi dusunuyorum. Yolluk vs de alacagim. Acaba gerekli olan belgeler nelerdir sadece noterden vekalet versem yeterli midir? Nasil oluyor bu islemler bilgi verirseniz cok sevinirim

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