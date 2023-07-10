Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 16:24
2024 Ocak maaşı
Evet yorumlar yüzde kaç olur seyyanen olur mu ?

Ankaraliyargic
Aday Memur
10 Temmuz 2023 16:32

Yüzde 18 direj


Yaşşşş
Memur
10 Temmuz 2023 16:34
La kardeş bu Temmuz ayını bir alalım hele

masterrrrr
Memur
10 Temmuz 2023 17:01

Ocakta düzgün bir zam beklemeyin benden söylemesi.


BAYYCU-NOYAN
Memur
10 Temmuz 2023 17:53

peki Ocakta, şu anki seyyanen zamlı maaşa göre mi zam hesabı yapılacak, yoksa 17.55 li rakama gore mi zam olacak... hangisini baz alacağız

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