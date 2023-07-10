Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


10 Temmuz 2023 17:07
İlitam mezunları!!
Haziran 20 itibarıyla ilitam mezunu oldum. DİBBYS sistemine mezun bilgisi lisans tamamlama yazıyor. Başka ilitam bitiren arkadaşta üniversite yazıyor. Bu konuda bilgisi olan var mı? DGS ile ilitam kazanmıştım.

Hacı adem
Aday Memur
10 Temmuz 2023 17:42
Doğrudur hocam öyle yazar zaten
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