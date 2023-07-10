Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Temmuz 2023 17:08
İllerarası tayin
İllerarası tayine başvurabilmek için 4. yılı tamamlamış olmak gerekiyordu 2 yıla mı düştü ? Bilgisi olan yazabilir mi ??

murat2606
Aday Memur
10 Temmuz 2023 17:55

hadi bi çılgınlık yap ve başvuru kılavuzunu oku

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