Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 17:24
Meslek içi sözlü Mülakat

Arkadaşlar merhaba malum konudan adli idari soruşturma geçirdim adli idari ifade vermedim herhangi bir kodlama da yok 2019 girişliyim adliden syok aldım idari de dosyanın işlemden kaldırılması olarak kapandı komserlik sınavına başvururken öğrenmiştim. Bu saatten sonra sözlü mülakatta herhangi bir problem olur mu abilerim kardeşlerim?

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