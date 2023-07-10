KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


10 Temmuz 2023 17:42
2023/1 ataması 4001
Açılan kadro zaten çok az. Puanlar kaça düşer tahmini olan var mı?

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