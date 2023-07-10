Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Temmuz 2023 17:55
Bu ülkede okuyan enayi durumuna düştü
Arkadaşlar çocuklarınızı okutun ama yurtdışına göndermek için, bu ülkede eğitim gören okuyan insanın değeri yok, belediyelerde su sayaçlarını okuyan vasıfsız kişiler memurdan fazla ücret alıyor.

melcea
Daire Başkanı
10 Temmuz 2023 18:00

Aslinda yurtdisina egitimi olmayip meslegi olanlar daha kolay gidiyorlar.


HAYAT0434
10 Temmuz 2023 18:06

Ben bunu biraz değiştirip belli bölümleri okuyan demek istiyorum. Öğretmenlikte emeklilik geldiğinde çok sıkıntı çekeceğimi bildiğim için 40 yaşında tekrar üniversite sınavına girdim lisans okudum. Bu ay emekli oluyorum. Kendi işimi yapmak için çalışmalara başladım. Eğer üniversitede az öğrenci alan bir bölüm okursanız talibinizz çok oluyor.


ackenbenbendegilim
Daire Başkanı
10 Temmuz 2023 18:06

okuyup toktur olacağına esnaf olsun. nasıl olsa zam eklemesini iyi bilir :D


hugo.almeida
Müsteşar
10 Temmuz 2023 18:34

Su sayacı okumak ne kadar zor sen biliyor musun? Sürekli ev ev dolaşıyorlar, yaz kış demeden geziyorlar. Apartman kapıları kapalı oluyor rastgele zile bastıkları için öğle şekerlemesine yatmış emekli amcalardan fırça yiyorlar. Küçümsemeyin. Su sayacı okuyanlar olmasa susuz kalırsınız. Şu yaz günlerinde kokarsınız, terden pişik olursunuz.


Yamyamav
Memur
10 Temmuz 2023 18:49

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hugo.almeida, 58 dk. önce

Su sayacı okumak ne kadar zor sen biliyor musun? Sürekli ev ev dolaşıyorlar, yaz kış demeden geziyorlar. Apartman kapıları kapalı oluyor rastgele zile bastıkları için öğle şekerlemesine yatmış emekli amcalardan fırça yiyorlar. Küçümsemeyin. Su sayacı okuyanlar olmasa susuz kalırsınız. Şu yaz günlerinde kokarsınız, terden pişik olursunuz.


mfu4226
Aday Memur
10 Temmuz 2023 18:51
Ne okudunuz hocam
HAYAT0434, 1 saat önce

Ben bunu biraz değiştirip belli bölümleri okuyan demek istiyorum. Öğretmenlikte emeklilik geldiğinde çok sıkıntı çekeceğimi bildiğim için 40 yaşında tekrar üniversite sınavına girdim lisans okudum. Bu ay emekli oluyorum. Kendi işimi yapmak için çalışmalara başladım. Eğer üniversitede az öğrenci alan bir bölüm okursanız talibinizz çok oluyor.

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