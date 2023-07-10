Sağlık bakanlığı inşaat mühendisliği ünvan değişikliği sınavı

Merhaba arkadaşlar. Sağlık bakanlığı inşaat mühendisliği ünvan değişikliği sınavında barajı geçtiniz mi? Barajı geçti iseniz kaç puan aldınız ve isim soyisminiz nedir? Hem barajı geçenler hem de kalsa dahi ilerde sınava girecekler için yararlı olabilecek bir liste oluşturuyoruz. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler dilerim.

Merhaba arkadaşlar. Sağlık bakanlığı inşaat mühendisliği ünvan değişikliği sınavında barajı geçtiniz mi? Barajı geçti iseniz kaç puan aldınız ve isim soyisminiz nedir? Hem barajı geçenler hem de kalsa dahi ilerde sınava girecekler için yararlı olabilecek bir liste oluşturuyoruz. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler dilerim.