Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Temmuz 2023 18:44
Sağlık bakanlığı inşaat mühendisliği ünvan değişikliği sınavı
Merhaba arkadaşlar. Sağlık bakanlığı inşaat mühendisliği ünvan değişikliği sınavında barajı geçtiniz mi? Barajı geçti iseniz kaç puan aldınız ve isim soyisminiz nedir? Hem barajı geçenler hem de kalsa dahi ilerde sınava girecekler için yararlı olabilecek bir liste oluşturuyoruz. Şimdiden teşekkür ederim. İyi günler dilerim.

Uzayuzaylı
Aday Memur
10 Temmuz 2023 18:45
https://chat.whatsapp.com/IWgFtwB9hU9GTlEaEexIpE Sadece İnşaat Mühendisliği Alanından sınava girenler gruba giriş yapsın.
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