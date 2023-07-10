Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 18:48
Emeklilik sonrası mesleğe dönüş...

Emeklilik sonrası mesleğe dönüş olursaa emeklilik ikramiyesini iademi edeceğiz başına gelen var mı


Efsane1020
Aday Memur
10 Temmuz 2023 19:04

Şakamı yapiyosunuz

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