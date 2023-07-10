Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
10 Temmuz 2023 18:48
4b sözleşmeli personel aylıksız izin uzatılabilir mi

merhabalar,

26.05.2022 tarihinde üniversitede 4/b sözleşmeli büro personeli olarak göreve başladım.bebegimiz 9 aylıktı bende 28.05.2022 tarihinden itibaren aylıksız izne ayrıldım .ben dilekcemde 28.05.2022- 25.08.2023 tarihleri arasında ayliksiz izne ayrıldım .ben dilekcemde tarihleri belirterek yazdım.bana verilen yazıda 28.05.2022 tarihinden itibaren aylıksız izne ayrılmıştır yazmaktadır.donus tarihi yazılmamıştır.sozlemeli mevzuatında 2 yıl aylıksız izin alimabilir diyor .sorunlarımizdan dolayı biz 28.05.2024 kadar iznimize devam etsek sıkıntı olur mu bizim için .lütfen yardımcı olursanız sevinirim

Çok Yazılan Konular

4/b Sözleşmeli MaaşKamu işçisiyken sözleşmeli personeli kazanıp memurluğa geçenlerBecayis4b sözleşmeli atanıp gitmemek hakkındaFeragat önemli!!!4b olarak atandım temmuzda merkezi alımda tercih yapabilir miyimÜniversitede sözleşmeli çalışıp başka bir kuruma geçen var mıIğdır üniversitesine atanan var mı4B den Kadroya4b'li olarak çalışırken Merkezi Atama'da tercih vermek

Sözlük

yeni bir başlangıç yapmak durumu 1 düşmüş melek 1 Marka diye fazla para vermek 1 Bugün olanlar 3 gıcık insan tipi 2 rüya 1 Ayranla dürümün aynı anda bitmesi 1 özledim seni 1 çam reçinesi 1 Evde kalmış kızların güzel olması 2

Son Haberler

Belediye başkanının makamında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldıBorsa günü rekorlarla tamamladıCHP 'memur maaş düzenlemesini' Anayasa Mahkemesine götürecekNATO zirvesi öncesi Türkiye ve ABD arasındaki üst düzey temas devam ediyorSıcak hava dalgası geliyor

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok