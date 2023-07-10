Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Temmuz 2023 19:02
Hatay deprem tazminati
Hatay deprem tazminati ne zaman yatacak acaba tekrardan ödül listeside yapılacaktı bı bilgisi olan varmı

Çok Yazılan Konular

Sahte imzaBabalik izni verilmiyorMobbingÇocuk esirgeme kurumunda memur olmakJandarma askerdir diyenlereAsker Atc 14 bin tl Dhmi atc 50 bin tlMuvazzaf astsubayliktan meb'te ogretmenlige gecmek mumkun mu?Subay ve astsubay maaşlarını soranlar burayaHizmet yerini terk etmeme

Sözlük

onu da dinlemem lazım 2 böcekten korkan erkek 1 Sosyal medya hesabının çalınması 2 yavşan 1 karanlık 1 yeni bir başlangıç yapmak durumu 1 gıcık insan tipi 2 güne bir şiir bırak 1 yama 1 ben bilmem eşim bilir 2

Son Haberler

Belediye başkanının makamında silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldıBorsa günü rekorlarla tamamladıCHP 'memur maaş düzenlemesini' Anayasa Mahkemesine götürecekNATO zirvesi öncesi Türkiye ve ABD arasındaki üst düzey temas devam ediyorSıcak hava dalgası geliyor

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok