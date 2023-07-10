KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 19:03
Pomem 30. Dönem mülakata kalan sayısı kalan sayısı

Arkadaşlar lisanstan 21 bin kişi ön sağlık ve parkura girmeye hak kazanmış. 6500 lisans erkek alımı yapılcak

Ön sağlıkta ve parkurda ayrı ayrı kalan sayısı ne kadar olur sizce mülakata kaç kişi kalır tecrübeli bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim

Bide bugün giren varsa 30 dönem ön sağlık ve parkura bu dönem gördüğünüz de olur geçen senelerden bilgisi olanda yazarsa sevinirim. Teşekkürler


xtcclife
Aday Memur
10 Temmuz 2023 19:17

Arkadaşlar önce bir şu parkuru halledin de sonrasını zamanı geldiğinde sıkıntı yaparsınız ya :)

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