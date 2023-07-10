KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


10 Temmuz 2023 19:04
İl özel idaresi

Arkadaşlar merhaba. İl özel idaresi ile bilgisi olanlar yazabilir mi? Bi kaç yerde çakılı kadro bilgisi var ama neye göre bu söyleniyor anlamadim.


betulcnn
10 Temmuz 2023 19:07

Küçük şehirlerde belediyenin olmadığı yerlerde belediye işlerini yapar diye biliyorum


gzde.adaymemur
Aday Memur
10 Temmuz 2023 19:15

Giresun il özel idaresi için soruyorum aslında. Bilgisayar isletmeni ve vgki alıyor.

betulcnn, 25 dk. önce

Küçük şehirlerde belediyenin olmadığı yerlerde belediye işlerini yapar diye biliyorum


betulcnn
10 Temmuz 2023 19:24

Belediye gibi düşünün çakılı kadrodur büyük ihtimalle. Tam emin degilim

gzde.adaymemur, 17 dk. önce

Giresun il özel idaresi için soruyorum aslında. Bilgisayar isletmeni ve vgki alıyor.

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