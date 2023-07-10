Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 19:36
Hatay'da Polis Üniforması giyen Suriyeliler.
https://www.aykiri.com.tr/hatay-da-polis-uniformasi-giyen-suriyeliler-depremde-agir-hasar-gormus-binada-video-cekti/43572/ Akıl alır gibi değil, bize bir numara küçüğünü yada büyüğünü değiştirmek için kırk takla attırıyorlar. Yazık gerçekten yazık.

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