Hatay'da Polis Üniforması giyen Suriyeliler.

https://www.aykiri.com.tr/hatay-da-polis-uniformasi-giyen-suriyeliler-depremde-agir-hasar-gormus-binada-video-cekti/43572/ Akıl alır gibi değil, bize bir numara küçüğünü yada büyüğünü değiştirmek için kırk takla attırıyorlar. Yazık gerçekten yazık.

https://www.aykiri.com.tr/hatay-da-polis-uniformasi-giyen-suriyeliler-depremde-agir-hasar-gormus-binada-video-cekti/43572/ Akıl alır gibi değil, bize bir numara küçüğünü yada büyüğünü değiştirmek için kırk takla attırıyorlar. Yazık gerçekten yazık.