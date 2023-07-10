Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 19:43
Polsan

2019 öncesi polsana üye olup üyeliğini devam ettiren var mı? toplam ortaklık sürem 47 ay, yatırılan tutar 27bin lira, toplam emeklilik yardımım 61bin lira. 47ayda böyle olduysa 25 yıl sonra bu polsan bize yaklaşık 5 milyon civarı emeklilik yardımı vermesi lazım. bana mantıklı gelmeye başladı siz ne dersiniz?


Billythekid27
Aday Memur
10 Temmuz 2023 19:44

Çökmezlerse öyle

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