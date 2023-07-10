Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 20:01
Sorusturma

Yaklaşık iki aydır biri sürekli instagramdan yazıyordu.seni bulacam güya memleketim olan ilde ben yol çevirmesinde durdurup bunlara kötü davranmisim defaatle ben olamam dedim.engelliyorum başka hesaplardan vesaire açıkçası biri işletiyor düşüncesindeyim hesap ismi değiştirdim olmadi güzel yazdım olmadi en sonunda kufur ettim resim yok bilgi yok.kimdir nedir bilmem.izinde olduğum anda Bi baktım kapıda bagrisma kapıya Bi çıktım 12 13 yaşlarında Bi kız cocugu elinde sallama güya beni öldürmeye gelmiş.izinde olduğum yer jandarma bölgesi aradım çocuğu alıp götürdüler.beni darp etti diye şikayetçi olmuş darp raporu alırken de boynuna birseyler sürmüş darp etti diye.jandarma farketmis ifadesinde geçirmiş.ifadesinde benim burda olmadığım tarihte çalıştığım dönemde güya ben sivil polisim diye bunlara kötü davranmisim.gorev listesini istettim ifadeyi verdim.benim kufur ettiğim mesajları da ekran kaydı almış.ifadesin de ayrıca bilgilerimi karakoldan aldığını söylemiş.12 13 yaşındaki çocuk alakam yok bilgim yok öğrendiğime göre bana da soruşturma açmışlar büyüklerimiz.bunun ifadesine dayanarak ben bilgilerimi bu çocuğa veren meslektaşlarımdan şikayetçi oluyum mu?yönlendiren biri var ama bağlantıda kuramadım kimseyle.sorusturmaa aşamasında ne yapmam lazım acaba böyle saçma Bi olay yaşayan oldumu


emir mehmet
Şef
10 Temmuz 2023 20:27
İyiki beni taciz etti dememiş
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıBeraat @ Takipszilik alanlarDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerPolnet 4 kullanımı hakkındaEmekli dilekçesi geri çekmeEyt den emekli Polis Maaşı Ne KadarHatay Terör Paramızı Alamıyoruz.!Başka Sektördeki Memurlarla Muhatap Olmamak Gerek2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminMaaş ne kadar oldu

Sözlük

güne bir şiir bırak 3 yama 1 Loraks 1 yeni bir başlangıç yapmak durumu 1 üzerlik otu 1 Ayranla dürümün aynı anda bitmesi 1 gıcık insan tipi 2 pirpirim 1 heterodoks 1 Evde kalmış kızların güzel olması 2

Son Haberler

15 Temmuz'da Ankara'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacakArdahan Valiliği yıldırım düşme riskine karşı kent sakinlerini uyardıİçişleri Bakanı Yerlikaya, selden etkilenen Zonguldak'ta konuştuDepremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandıBakan Özhaseki'den Karadeniz bölgesindeki yağışlara ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok