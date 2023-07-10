Sorusturma

Yaklaşık iki aydır biri sürekli instagramdan yazıyordu.seni bulacam güya memleketim olan ilde ben yol çevirmesinde durdurup bunlara kötü davranmisim defaatle ben olamam dedim.engelliyorum başka hesaplardan vesaire açıkçası biri işletiyor düşüncesindeyim hesap ismi değiştirdim olmadi güzel yazdım olmadi en sonunda kufur ettim resim yok bilgi yok.kimdir nedir bilmem.izinde olduğum anda Bi baktım kapıda bagrisma kapıya Bi çıktım 12 13 yaşlarında Bi kız cocugu elinde sallama güya beni öldürmeye gelmiş.izinde olduğum yer jandarma bölgesi aradım çocuğu alıp götürdüler.beni darp etti diye şikayetçi olmuş darp raporu alırken de boynuna birseyler sürmüş darp etti diye.jandarma farketmis ifadesinde geçirmiş.ifadesinde benim burda olmadığım tarihte çalıştığım dönemde güya ben sivil polisim diye bunlara kötü davranmisim.gorev listesini istettim ifadeyi verdim.benim kufur ettiğim mesajları da ekran kaydı almış.ifadesin de ayrıca bilgilerimi karakoldan aldığını söylemiş.12 13 yaşındaki çocuk alakam yok bilgim yok öğrendiğime göre bana da soruşturma açmışlar büyüklerimiz.bunun ifadesine dayanarak ben bilgilerimi bu çocuğa veren meslektaşlarımdan şikayetçi oluyum mu?yönlendiren biri var ama bağlantıda kuramadım kimseyle.sorusturmaa aşamasında ne yapmam lazım acaba böyle saçma Bi olay yaşayan oldumu