İlisik kesme

Başlığı açan ya polis değil ya da polnet in, internetin olmadığı hala güvercinlerle haberleşme sağlandığı bi yerde yaşıyor diyicem de forum a nasıl mesaj atmış,enteresan

Başlığı açan ya polis değil ya da polnet in, internetin olmadığı hala güvercinlerle haberleşme sağlandığı bi yerde yaşıyor diyicem de forum a nasıl mesaj atmış,enteresan