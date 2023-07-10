Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 20:03
İlisik kesme
Batıda ilişik kesme başladı mi

I_N_F_A_Z
Şef
10 Temmuz 2023 20:16

Başlığı açan sen polis olamazsın. Nedense bir anda kuş aklıma geldi. Be hayatında okumamış doğu batı farketmeksizin geçen ayın 23 ile bu ayın 21 i arası ilişik kesilecek şeklinde genelge yayınlandı. Biraz okusan bu başlığı açmazdın..


Mustfa4444
Aday Memur
10 Temmuz 2023 20:29
Başlığı açan ya polis değil ya da polnet in, internetin olmadığı hala güvercinlerle haberleşme sağlandığı bi yerde yaşıyor diyicem de forum a nasıl mesaj atmış,enteresan

yenipolispolice
Aday Memur
10 Temmuz 2023 20:46
Tarihleri elbette ben de biliyorum maaş yeni yapıldigi için daha doğrusu mutemetlere cuma akşamı yetki verildiği için maaş yapıldı öyle olunca batı yavaş yavaş ilişiğini kesecek ki biz de 17 gün mehilden sonra doğudan çıkalım depremde evimizin yıkılması çocuklardan ayrı kalmamız düzenimizitekrar kurmak istememiz böyle başlık acmamiza sebep oluyo birşeyin evveliyatini bilmeden yorum yapmayın
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıBeraat @ Takipszilik alanlarDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerPolnet 4 kullanımı hakkındaEmekli dilekçesi geri çekmeEyt den emekli Polis Maaşı Ne KadarHatay Terör Paramızı Alamıyoruz.!Başka Sektördeki Memurlarla Muhatap Olmamak Gerek2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminMaaş ne kadar oldu

Sözlük

ben bilmem eşim bilir 2 gıcık insan tipi 2 pirpirim 1 Bugün olanlar 2 ibibik 1 Evde kalmış kızların güzel olması 2 rüya 1 yavşan 1 onu da dinlemem lazım 2 özledim seni 2

Son Haberler

15 Temmuz'da Ankara'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacakArdahan Valiliği yıldırım düşme riskine karşı kent sakinlerini uyardıİçişleri Bakanı Yerlikaya, selden etkilenen Zonguldak'ta konuştuDepremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandıBakan Özhaseki'den Karadeniz bölgesindeki yağışlara ilişkin açıklama

Editörün Seçimi

işçilere 60 bin fark verip memurlara 4 bin fark vermemek için tarihi değiştirmek Maaş zammı komisyondan geçti.Ya gereğini yap ya istifa et Ali YalçınCumhurbaşkanı neden bizzat açıklama yapmadı?%17.55 + 8.070 TL Zam Oranını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?İşçiye %45 olan enflasyon iki ayda memura %17.55 oldu. Yazık!En düşük memur maaşı 22.000 değil 20.351 Vaat yerine gelmemiştir+8000 'in Emekli Olacaklara ve Emeklilere Faydası yokİşçiye ocaktan ver Memura Farkını Bile VermeMaaş robotu güncellendi, 8077 nin 14 günlük farkı yok