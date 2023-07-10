Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : **sude**


10 Temmuz 2023 20:10
İZMİR MİSAFİRHANE TAVSİYESİ

Selam arkadaşlar, çarşamba günü İzmir'e gitmeyi düşünüyorum. Tavsiye edeceğiniz uygun fiyatlı misafirhane var mı?

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