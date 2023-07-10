Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Temmuz 2023 20:21
İl içinden tayin çıksa, özür grubuna başvurabilir miyiz?

?İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazerete bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.?

Eşim il içi tayin isteyecek, onun tayini çıkarsa ve benim de il dışı tayinim çıkarsa özür grubuna başvurabilir mi, 3 yıl çalışma şartı var mı? Yukarıdaki maddeye göre başvurabilir diyor ama yine de teyit etmek istedim arkadaşlar.


hugo.almeida
Müsteşar
10 Temmuz 2023 20:27

Evet, başvurabilir.


Polonyalı
Aday Memur
10 Temmuz 2023 20:51

İl dışı yapanlar özür gurubuna basvuramaz yani dogrumu


Sislipusu
Aday Memur
10 Temmuz 2023 20:58

Hocam il dışı yapıldıktan sonra ayrıldığın şehre o dönem ( eğitim öğretim yılını kastediyor) özür grubu ile dönemezsin. Başka şehirlere özür grubu yapabilirsiniz.ben şahsen geçen sene ağustos ayı içinde hem il dışı ile bir şehre gittim daha sonra aynı ay içinde başka ilçeye eş durumu yaptım

Polonyalı, 13 dk. önce

İl dışı yapanlar özür gurubuna basvuramaz yani dogrumu


Sislipusu
Aday Memur
10 Temmuz 2023 21:02

Ayrıldığın şehre o yıl özür atamadı vermemelerinin nedeni de, il dışı ataması ile yolluk alıp daha sonra evi taşımadan eş durumu ile geri dönüp yolluğu cebe indirmesinler diye&#128512;

Peki bizim öğretmenler tayfası böyle bir şeye yertenir mi &#128512;

Polonyalı, 13 dk. önce

İl dışı yapanlar özür gurubuna basvuramaz yani dogrumu

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