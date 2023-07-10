KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


10 Temmuz 2023 21:18
29. Dönem POMEM Harçlığı Ne Kadar Olur?

Arkadaşlar soru başlıkta, şu an 2.092 tl alıyoruz. Temmuz zammıyla beraber bizim harçlıklar ne kadar olur? Hesaplayıp söyleyebilecek birisi var mı?

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